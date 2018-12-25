Названо лучшее российское шампанское

Рейтинг возглавили игристые вина из Кубани

Напитки из Краснодарского края обладают главными преимуществами – интенсивным ароматом и чистым вкусом. В топ-5, по мнению Роскачества, вошли марки "Мысхако", "Абрау-Дюрсо" и "Кубань-Вино", а также продукция виноделен "Юбилейная" и "Фанагории".

Роскачество сообщило на своем сайте, что специалисты изучали 50 образцов шампанского среднего ценового сегмента и оценивали их по стобалльной шкале Всемирной организации винограда и вина.

Как отмечает агентство "ФедералПресс", Краснодарский край оказался лидером по производству этого напитка – 28% от общероссийского объема. За год на Кубани стали делать шампанское на 12,2% больше, чем в 2017-м.