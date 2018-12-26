Вице-губернатор Санкт-Петербурга ушел с поста

Он занимал эту должность с 2014 года

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Игоря Албина. Об этом говорится на сайте администрации города.

Отмечается, что его место временно займет Николай Бондаренко.

Во время пресс-конференции Путина на него пожаловались обманутые дольщики. По их словам, чиновник не решает их проблемы и по его вине не сдаются дома.