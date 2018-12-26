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Обычную рекламу превратили в легендарный фильм

Фото: пресс-служба
За созданием коротких коммерческих роликов подчас стоят именитые и талантливые режиссеры

Феномен крылатых фраз, когда цитата из художественного произведения уходит в народ, известен в России уже несколько веков, со времен Пушкина и Грибоедова. Продолжается эта традиция и сегодня. Однако материал для хлестких выражений изменился – теперь люди с удовольствием используют в своей повседневной речи цитаты из полюбившихся рекламных роликов. Некоторые из них были созданы десятилетия назад.

Именно на заре телевизионной рекламы в России возникло большинство роликов, которые сейчас можно назвать легендарными. Их создавали настоящие мастера своего дела в условиях, когда ощущался острый дефицит профессиональной литературы на русском языке. Это, однако, не мешало создателям, а, кажется, только подстегивало их творческую энергию.

В результате телезрители видели на своих экранах не банальный коммерческий ролик, призывающий их потратить на что-то деньги, а настоящий мини-фильм. Раньше такого никто не делал, поэтому эти ролики быстро получили статус культовых.

Именно тогда заявил о себе культовый на сегодняшний день режиссер Тимур Бекмамбетов. Сейчас он известен благодаря своим полнометражным картинам, в том числе и голливудским, однако в то время зрители знали и любили другие его продукты – рекламные ролики с интересным сюжетом и запоминающимися фразами. Многие из них действительно стали крылатыми: "До первой звезды нельзя", "Танки грязи не боятся", "А тебе, лысый, я телефон не скажу". Запомнились и названия компаний, с которыми работал Бекмамбетов, – это Банк "Империал", "КамАЗ", Real Trans Hair.

Фото: пресс-служба

Над созданием этих без преувеличения сказать короткометражных фильмов Тимур Бекмамбетов трудился в соавторстве с копирайтером Владимиром Перепелкиным. Возможно, именно благодаря его особому взгляду на мир и творческой энергии фразы из рекламы живы в памяти людей уже третий десяток лет.

Сам Владимир Перепелкин признается, что в те годы привносить творческий элемент в работу было намного проще. В частности, авторы роликов работали напрямую с компаниями, минуя стадию рекламных агентств.

Так, по словам копирайтера, огромная заслуга в создании уже легендарной рекламы Real Trans Hair лежит именно на владельце бренда. "В то время бизнесмены часто приезжали сами на первую встречу с режиссерской командой", – вспомнил Владимир Перепелкин.

В России тогда еще мало слышали о возможности кардинально улучшить свою внешность с помощью пересадки собственных волос в область лысины, и владелец Real Trans Hair был тем человеком, который привез в страну эту технологию. "Как только заказчик представился и рассказал об особенностях метода, я уже представил себе вариант развития событий для рекламной истории", – рассказал копирайтер.

Итак, по сюжету рекламного ролика на пограничном контроле аэропорта "Пулково" разворачивается по-настоящему детективная история, подающаяся в легком ироничном стиле журналов "Ералаш" и "Фитиль". Заметно лысеющий пограничник видит перед собой свежего молодого человека с роскошной копной волос на голове. Однако с фотографии в паспорте пассажира на него смотрит мужчина с обширной лысиной.

"Это я! Я себе волосы сделал! Мне в клинике пересадили. Отсюда взяли, вот сюда пересадили. Это мои собственные волосы!" – доказывал свое право сесть на самолет молодой человек, одновременно рассказывая всем жителям постсоветской России о возможностях нового метода пересадки волос. Угрюмый пограничник, однако, пламенной речи пассажира не поверил, и на свой рейс он не попал. В финале ролика и прозвучала фраза, которую до сих пор можно услышать при разговоре: "А тебе, лысый, я телефон не скажу!"

В короткое видео было вложено столько творческих сил и доброго юмора, что воспринимать его просто как рекламу зрители не могли. Для них это стало чем-то вроде полюбившейся юмористической заставки на телевидении, которая не надоедает, сколько ее ни смотри.

За внешней легкостью самого ролика скрывается тяжелая кропотливая работа творческой команды. Рассказывают, что Тимур Бекмамбетов носил с собой специальный большой блокнот, куда записывал все идеи и интересные наброски, рождавшиеся во время мозговых штурмов. Заглянуть в эти страницы могли только избранные. А заказчики понимали, что, приглашая режиссера и его команду к созданию рекламы, они могут рассчитывать на настоящий мини-шедевр и историю, которая запомнится миллионам людей.

С рекламой Real Trans Hair именно так и произошло. Короткометражка про пересадку волос стала легендарной, и даже пропав с экранов телевизоров, она продолжает жить в Сети, где до сих пор бьет рекорды по просмотрам. Не случайно результаты совместной работы Тимура Бекмамбетова и Владимира Перепелкина считаются рекламными шедеврами 1990-х годов. Все дело в сочетании нового, революционного для страны продукта, творческих сил и смелости создателей. Все это превращает обычную рекламу в гениальные фильмы.

Отдел информации
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