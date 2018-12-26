Экономить вредно: названы стоящие каждой копейки продукты

Низкая цена может говорить о плохом качестве товара

Эксперты считают, что не всегда стоит сокращать расходы на еду. Некоторые изделия по определению и составу должны быть дорогостоящими, поэтому покупать их за низкую цену может быть вредно для здоровья. Например, стоимость полуфабрикатов не может быть ниже, чем на исходное сырье, из которого их сделали.

Обработанный продукт обычно дешевый тогда, когда в нем использовали мало необработанного. Так, одни пельмени состоят из фарша с минимумом добавок и тонкого теста, а другие – преимущественно из тестовой оболочки и смеси мяса, свиной шкурки и пшеницы.

Некоторые производители снижают цену на колбасу и сосиски, потому что используют не заявленные на упаковке ингредиенты, то есть недорогие аналоги мяса.

Сыр тоже не должен обходиться за копейки, ведь он делается из молока, которое производители приобретают не за бесценок. Стоимость хорошего сыра в среднем составляет 420 руб. за килограмм. Марки, предлагающие купить продукт за 300 руб., продают фальсификат.

Дешевое растительное масло тоже должно насторожить покупателя. Эксперты "Росконтроля" утверждают, что если оно стоит мало, то его сделали по удешевленной технологии и из некачественного сырья. Так, например, оливковое масло могут производить из жмыха.

Кондитерские изделия также являются дорогостоящей едой, потому что в их состав входят маргарин или масло, а также молоко. Низкая цена на торт или пирожное может говорить о том, что производитель использовал дешевые аналоги.

Однако специалисты подчеркивают, что высокая цена не всегда гарантирует качество продукта.