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Сидите дома: миллионам россиян запретили уезжать из страны на праздники

Кадр youtube.com
Задолженность по кредитам нарушила планы соотечественников

Многие граждане РФ не смогут выехать за границу на новогодние каникулы из-за долгов.

"По состоянию на 1 декабря действовало около 3 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации", – рассказали ТАСС в Федеральной службе судебных приставов. 

Отмечается, что в 2017 г. в праве выезда за рубеж были ограничены лишь 1,7 миллиона человек. ФССП рекомендует заблаговременно позаботиться о том, чтобы все платежи были сделаны, в противном случае при пересечении российской границы может возникнуть неприятная ситуация. 

Больше всего россиян – 863 тысячи человек – пострадали из-за долгов по кредитам, следом идут неплательщики алиментов – 558 тысяч, должниками ЖКХ стали 285 тысяч человек.

По данным ведомства, за 11 месяцев 2018 г. на исполнении в Пограничной службе ФСБ России было около 7 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников.

Валентина МАЙОРОВА
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