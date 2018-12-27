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Битва за порт: "Транспортно-логистический комплекс" в Усть-Луге уводят в офшор

Фото: Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС
Контроля над портовыми активами компании добиваются сомнительными путями

Ситуация вокруг имущественного комплекса ОАО "Транспортно-логистический комплекс" (ТЛК) в порту "Усть-Луга" Ленинградской области обостряется. Российское антимонопольное ведомство не нашло нарушений в проведенных ранее торгах активами банкротящейся компании, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ведомства. В то же время доли хозяев организации-кредитора ТЛК, владеющего комплексом "Юг-2" в Усть-Луге, оказались в залоге у офшорных компаний под патронажем США.  

Скандал вокруг территорий в порту "Усть-Луга" разгорелся после того, как в декабре 2016 г. в отношении основного совладельца ТЛК Валерия Израйлита было возбуждено уголовное дело. В январе 2017 г. само предприятие было признано банкротом. Интересно, что процесс инициировало ООО "Гросс Ритейл", которое переуступило право требования долга "Новым коммунальным технологиям" (НКТ). В ноябре 2018 г. стало известно, что 76,55% акций ТЛК консолидировало АО "Холдинговая компания "Новотранс".

По данным РБК, общий объем кредиторской задолженности ТЛК превышает 10 млрд рублей. Примерно во столько же оценены ее активы: в частности, компании принадлежит ОАО "Морской торговый порт Усть-Луга", которое управляет многопрофильным перегрузочным комплексом "Юг-2" в порту в Лужской губе, с обширными земельными участками, инженерной инфраструктурой, железнодорожными путями, автодорогой, административными зданиями и оборудованием.

Все это хозяйство вызвало большой интерес инвесторов, в том числе кипрской компании ACG Finance Limited, АО ХК "Новотранс", победительницы конкурса "Юрист сезона. Весна-2017" Марии Кудиновой, ООО "Капитал М" и других. Однако в торгах, организованных конкурсным управляющим ТЛК Андреем Мариничевым и привлеченной им компанией ООО "Спутник", участия в итоге никто не принял. По мнению потенциальных приобретателей, им не предоставили для ознакомления необходимую документацию.

На этот факт указал глава ООО "Капитал М" Андрей Матюшин в жалобе в питерское УФАС. "В перечень реализуемого имущества входят в том числе договоры аренды с не известной никому на этом рынке компанией ООО "Новые коммунальные технологии"(НКТ), которые заключил с ней конкурсный управляющий ТЛК Андрей Мариничев. Сообщение о продаже имущества ТЛК не содержит условий этих договоров – а именно сроков аренды и субаренды, а также цены реализуемых договоров. Мы обратили на это внимание антимонопольной службы, которая потребовала признать результаты торгов незаконными", – приводит "Российская газета" слова Матюшина.

С аналогичными жалобами в соответствующие органы обратились и другие потенциальные инвесторы, назвав возможной причиной срыва торгов действия их организаторов, которые создают "преимущественное положение" для конкурсного кредитора НКТ, потому что оно может быть заинтересовано в приобретении реализуемого имущества, так как имеет право оставить его за собой, в том числе, по цене на 10% ниже начальной продажной цены на повторных торгах, если они будут признаны несостоявшимися", пишет "Фонтанка".

Изначально УФАС сочло доводы жалобы убедительными и обязало ООО "Спутник" отменить решение о признании торгов несостоявшимся и дать возможность желающим ознакомиться с документами. Но организатор торгов обратился в Арбитражный суд, который отменил вердикт петербургского УФАС. А затем делом заинтересовался и центральный аппарат ФАС, который, рассмотрев вопрос, не нашел нарушений в организации торгов.

Таким образом, основной кредитор ТЛК – ООО "Новые коммунальные технологии" – получает право приобретения имущества с хорошей скидкой. При этом в декабре 2018 г. стало известно, что главным совладельцем ООО НКТ стал крупный петербургский предприниматель Илья Трабер – у него теперь 45% акций, которые он приобрел у кипрского офшора "Доломана Холдинг Лимитед". Остальные акции у Ольги Брагиной (25%) и Артема Бегуна, Владимира Даниленко, Сергея Пупко и Рамиса Дебердеева – у них по 7,5%. Но доли всех владельцев НКТ находятся в залоге у офшорной компании "Мэйпл Вудленд Лимитед", зарегистрированной на Маршалловых островах, ассоциированных с США. Более того, компания НКТ, по данным системы "Спарк", была зарегистрирована лишь в июле 2017 г. с уставным капиталом 100 тыс. рублей. В штате – всего один сотрудник.

При этом нужно помнить, что 17,49% акций ТЛК принадлежат Ленинградской области, а 5,96% – государственному холдингу. Но несмотря на то, что почти четверть компании находится под контролем государства, над крупнейшими портовыми активами страны нависла реальная угроза ухода под юрисдикцию США. Акционеры ТЛК обращались с заявлениями в Генпрокуратуру и другие госорганы с просьбой разобраться в ситуации, но воз и ныне там. Бизнесмен Трабер не переводит активы под российскую юрисдикцию, и стратегический порт, как пишут "Новые известия", "уплывает на Маршалловы острова".

Вера СВЕТЛОВА
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