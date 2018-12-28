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Умер известный советский спортсмен

Евгений Зимин. Фото М.Боташева /Фотохроника ТАСС/.
Не стало звезды хоккейного "Спартака" и сборной СССР

На 72-м году жизни скончался хоккеист Евгений Зимин. Об этом сообщили в пресс-службе московского "Спартака", цвета которого он защищал.

"Сегодня остановилось сердце одного из лучших хоккеистов в истории "Спартака" и сборной СССР… От Зимина болельщики ждали чуда, он и был тем самым волшебником, который умел сделать во время игры настоящую сказку", – говорится в заявлении клуба.

В составе спартаковцев Зимин дважды становился чемпионом Советского Союза, отмечает RT. "Золотые медали были завоеваны в 1967 и 1969 годах.

Однако наивысшего достижения в своей карьере Зимин добился со сборной СССР. В 1968 и 1972 гг. он стал олимпийским чемпионом. Причем его имя было увековечено как автора первого гола во время Суперсерии СССР – Канада 1972, пишет "Комсомольская правда"

По словам другого участника знаменитой битвы с Канадой, бывшего партнера Зимина по сборной Владислава Третьяка, тот был уникальным игроком.

"Талантливый человек, чемпион мира. Само собой, ярче всего запомнилась его шайба в Суперсерии 1972 года. Он много лет выступал за "Спартак", был лидером команды… И комментатор он был прекрасный. Но вот в конце жизни подкачало здоровье. Мои искренние соболезнования", – сказал Третьяк телеканалу "360".

Андрей ФИЛАТОВ
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