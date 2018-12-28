Чиновница из Самары возмутила россиян

Управленец предложила свой способ решения демографических проблем

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова ответила в микроблоге Twitter на претензии граждан, которые обсуждали маленькое детское пособие в регионе.

"Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка?" – написала Антимонова. Чиновница напомнила, что раньше для того, чтобы прокормить детей, разводили сады и огороды, и посоветовала самостоятельно искать решения проблемы тем, кто хочет иметь детей.

Это не первый случай, когда российские чиновники позволяют себе неоднозначные высказывания. Бывший саратовский министр труда Наталья Соколова ранее заявила, что можно прожить на 3,5 тыс. руб. в месяц, питаясь полезными сезонными продуктами и "макарошками", напоминает URA.RU.

А бывшая глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что никто не просил родителей рожать детей, отмечает телеканал "Царьград". После своего скандального заявления Глацких подала в отставку, сообщает РИА ФАН.