Ушел из жизни легендарный писатель

Амос Оз страдал неизлечимым заболеванием

Израильский прозаик Амос Оз умер от продолжительной болезни. Он долгие годы боролся с раком. Об этом сообщила его дочь Фания Оз-Зальцбергер. Ее отцу было 79 лет.

О своей боли она рассказала в посте на своей странице в Twitter.

"Мой любимый отец только что умер от рака. Спасибо тем, кто его любил", – написала она.

אבא שלי האהוב הלך לעולמו ממחלת הסרטן, זה עתה, לאחר הידרדרות מהירה, בשנתו ובשלווה, מוקף אוהביו.

אנא כבדו את פרטיותנו. לא אוכל להגיב לפניות. תודה למי שאהב אותו. — Fania Oz-Salzberger פניה עוז-זלצברגר (@faniaoz) 28 декабря 2018 г.

Писатель посвятил множество статей и эссе арабо-израильскому конфликту. Роман Оза "Мой Михаэль", который вышел в 1968 г., оказался в сотне лучших романов прошлого века Международной ассоциации издателей.

Литератор является обладателем премии Израиля. Он лауреат премии имени Бялика и Гете.