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Ушел из жизни легендарный писатель

Амос Оз страдал неизлечимым заболеванием

Израильский прозаик Амос Оз умер от продолжительной болезни. Он долгие годы боролся с раком. Об этом сообщила его дочь Фания Оз-Зальцбергер. Ее отцу было 79 лет.

О своей боли она рассказала в посте на своей странице в Twitter.

"Мой любимый отец только что умер от рака. Спасибо тем, кто его любил", – написала она. 

Писатель посвятил множество статей и эссе арабо-израильскому конфликту. Роман Оза "Мой Михаэль", который вышел в 1968 г., оказался в сотне лучших романов прошлого века Международной ассоциации издателей.

Литератор является обладателем премии Израиля. Он лауреат премии имени Бялика и Гете. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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