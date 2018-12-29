Дизентерия в детсадах: эпидемия или «заказуха»?

Здоровье детей в столице привлекло внимание общественности

Тревожные сообщения взбудоражили Москву. Перед самыми новогодними праздниками, когда все семьи готовятся к поездкам и планируют мероприятия на каникулы, в соцсетях начали появляться сообщения о массовом заболевании детей в Юго-Восточном АО столицы.

Больше всего, по заверениям пользователей нескольких групп "ВКонтакте", пострадало воспитанников детских садов при школах №2051 и №1360. У многих были схожие симптомы – расстройство желудка и высокая температура, некоторым детям даже потребовалась госпитализация. И хотя врачи диагностировали в основном поражение ротавирусной инфекцией и в отдельных случаях ОРВИ, некоторые родители заявили, что у их детей дизентерия. На сайте "Совесть Некрасовки" даже обвинили администрацию города в том, что масштабы эпидемии скрываются.

Источник заражения инициативная группа жителей ЮВАО тоже уже определила – по их мнению, детей отравил комбинат питания ООО "Конкорд", несмотря на то что директор компании Дмитрий Остюк уже предоставил результаты обследования всех сотрудников – они не являются причиной инцидента, передает "Говорит Москва".

Примечательно, что, по данным активистов, только в одном учебном заведении пострадало 150 детей. Правда, по официальным сведениям заболевших там в 10 раз меньше – 17 человек, пишет "Дождь" со ссылкой на зампрефекта района.

Но у страха, как известно, глаза велики, особенно когда дело касается детей. Поэтому представители "Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения" решили встретиться с обеспокоенными родителями и общественниками. Встреча состоялась вечером в четверг, 28 декабря, во дворе школы №2051.

Обеспокоенных, правда, собралось только около 25 человек, включая прессу. С первых же минут разговора стало ясно, что верить представителям Ассоциации они не намерены. Их не убедило сообщение, что все сотрудники пищевого комбината прошли внеплановую медицинскую проверку – все оказались здоровы, носителей инфекции не обнаружено. Сейчас проверяются продукты: на посев требуется время, поэтому в Ассоциации честно признали, что точного ответа на этот счет у них нет.

Но оказалось, что он собравшимся и не требовался. Они пришли на встречу с четким намерением – убрать с рынка школьного питания ООО "Конкорд", из-за которого, как заявила одна присутствующая мама, чуть не погиб ее ребенок. Когда другая мама попыталась напомнить, что у ротавируса схожие симптомы, а обезвоживание опасно при любом заболевании, ее быстро и нецензурно "заткнули".

Не приняли собравшиеся во внимание и тот факт, что желудочно-кишечные инфекции любой этиологии легко распространяются как воздушно-капельным путем, так и через контакт с зараженным предметом и немытые руки, что особенно распространено в детских коллективах.

К концу собрания сложилось стойкое впечатление, что цель активной группы – заставить столичные власти расторгнуть контракт с "Конкордом", против которого началась настоящая информационная атака, а не выяснить причину заболевания детей. Если это так, то хотелось бы понять, кто заказчик этой кампании, который ради своих интересов не погнушался спекуляциями на здоровье детей и переживаниях их родителей.