Петербуржцы отказываются покидать разрушающийся дом

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В Центральном районе Санкт-Петербурга на Полтавской улице в любой момент может рухнуть здание №10. Однако 6 семей рискуют своими жизнями и не хотят переезжать, потому что недовольны жильем, которое на замену предлагают власти.
Эксперты еще в начале декабря пришли к выводу, что дом может упасть в любую минуту. Как сообщается на сайте администрации района, на несущей стене дома треснули и разошлись маяки.
По информации агентства FlashNord, многие жильцы переехали, оставшихся, которые не согласились с оценками стоимости жилья, выселят через суд. Администрация также планирует отключить в доме газ.
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