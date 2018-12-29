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Петербуржцы отказываются покидать разрушающийся дом

Жителей переселят в судебном порядке

В Центральном районе Санкт-Петербурга на Полтавской улице в любой момент может рухнуть здание №10. Однако 6 семей рискуют своими жизнями и не хотят переезжать, потому что недовольны жильем, которое на замену предлагают власти.

Эксперты еще в начале декабря пришли к выводу, что дом может упасть в любую минуту. Как сообщается на сайте администрации района, на несущей стене дома треснули и разошлись маяки.

По информации агентства FlashNord, многие жильцы переехали, оставшихся, которые не согласились с оценками стоимости жилья, выселят через суд. Администрация также планирует отключить в доме газ. 

Полина ИВАНОВА
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