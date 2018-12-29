Известный режиссер вместе с женой попал в больницу

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Марлена Хуциева госпитализировали вместе с супругой Ириной Соловьевой в одну из московских клиник. Что произошло с четой, не сообщается, сейчас их обследуют медики.
Режиссер, как передает "Пятый канал", отказывался ехать в больницу один, поэтому врачам пришлось увезти и его супругу.
Хуциев снял многие популярные картины, например, "Весну на Заречной улице" и "Двух Федоров".
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