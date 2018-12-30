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За плохое поведение: Путин оставил Порошенко без поздравлений

Для главы Незалежной сделали исключение

Несмотря на чрезвычайно натянутые отношения Москвы с мировыми лидерами, президент России Владимир Путин по доброй традиции все-таки направил новогодние обращения с пожеланиями к своим коллегам. 

Так поздравления с наступающим Новым годом получили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Американскому лидеру Путин напомнил о важности российско-американских отношений, а Мэй и подданным Ее величества пожелал здоровья, говорится в сообщении Кремля.

Также внимания удостоились канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон. А вот президенту Украины Петру Порошенко места в списке не нашлось, как и главе Грузии Саломе Зурабишвили.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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