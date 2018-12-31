Как купить безопасный фейерверк

Важно не упустить некоторые моменты, чтобы Новый год не омрачился

Салют должен приносить радость, а не травмы. Поэтому крайне важно не только правильно выбрать фейерверк, но и быть осторожным в обращении с ним, чтобы не испортить новогодние праздники.

В первую очередь, при покупке пиротехники стоит тщательно изучить коробку. На упаковке должен стоять сертификационный знак, предупреждение об опасности и единый маркер обращения на рынке ЕАЭС. Если на салюте не указан класс опасности, срок годности, нет информации об изготовителе и области применения, это означает, что такой фейерверк изготовили неправильно.

Более того, добросовестные производители кладут в коробку инструкцию на русском языке и требование по безопасному хранению и утилизации.

Однако это не все на что стоит обратить внимание. Упаковка пиротехники не должна быть

помятой, если из нее высыпаются различные частицы – это говорит о том, что предмет поврежден и опасен. Специалисты, как сообщает агентство ТАСС, не рекомендуют приобретать тот фейерверк, у которого заканчивается срок годности.

Пиротехника разделяется по классам опасности. Фонтану конусообразной формы может быть присвоена первая и вторая категории. К третьей относится батарея салютов, а также ракета. Последний класс означает, что радиус зоны, на территории которой существует вероятность получить травму, составляет 30 метров. К слову, хранить салют необходимо в сухом месте, вдали от детей. Не следует также оставлять коробки с пиротехникой рядом с нагревательными приборами.