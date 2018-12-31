Отпраздновать и не испортить желудок: советы для праздника

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Элегантная сервировка поможет улучшить пищеварение во время бурного новогоднего застолья.
"Стол должен быть ярким, разноцветным, нарядным, красиво сервированным. Красивая сервировка позволяет увеличить положительные эмоции от приема пищи, а они уже, несомненно, будут несомненно способствовать пищеварению, выделению пищеварительных ферментов и лучшему перевариванию пищи", – рассказала Агентству городских новостей "Москва" диетолог Антонина Стародубова.
Полезными для праздничного угощения станут яркие и полезные фрукты: мандарины, апельсины, зеленые яблоки, красные помидоры. Кроме того, важна и атмосфера за столом – положительные эмоции благотворно влияют на состояние всех органов и систем организма, в том числе, на пищеварение, подчеркнула эксперт.
При этом Стародубова напомнила, что каждое из традиционные для Нового года салаты – оливье, "мимоза", сельдь под шубой – весьма калорийные, а уж вместе они способны нанести сокрушительный удар по здоровью. Чтобы этого не случилось, диетолог рекомендует взять для основного блюда вместо жирных сортов мяса что-то более диетическое. Например, заменить баранину, гуся или свинину, индейкой или кроликом. Украсят праздничный стол и блюда из рыбы.
По мнению Стародубовой, главное в праздничном застолье – общение с друзьями и родственниками. Поэтому она посоветовала приготовить блюда здорового питания, поставить на стол овощи и фрукты и не пренебрегать прогулками на свежем воздухе и подвижными играми с детьми.
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