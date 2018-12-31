Отпраздновать и не испортить желудок: советы для праздника

Анонс: Эксперт дала необычный совет россиянам

Элегантная сервировка поможет улучшить пищеварение во время бурного новогоднего застолья.

"Стол должен быть ярким, разноцветным, нарядным, красиво сервированным. Красивая сервировка позволяет увеличить положительные эмоции от приема пищи, а они уже, несомненно, будут несомненно способствовать пищеварению, выделению пищеварительных ферментов и лучшему перевариванию пищи", – рассказала Агентству городских новостей "Москва" диетолог Антонина Стародубова.

Полезными для праздничного угощения станут яркие и полезные фрукты: мандарины, апельсины, зеленые яблоки, красные помидоры. Кроме того, важна и атмосфера за столом – положительные эмоции благотворно влияют на состояние всех органов и систем организма, в том числе, на пищеварение, подчеркнула эксперт.

При этом Стародубова напомнила, что каждое из традиционные для Нового года салаты – оливье, "мимоза", сельдь под шубой – весьма калорийные, а уж вместе они способны нанести сокрушительный удар по здоровью. Чтобы этого не случилось, диетолог рекомендует взять для основного блюда вместо жирных сортов мяса что-то более диетическое. Например, заменить баранину, гуся или свинину, индейкой или кроликом. Украсят праздничный стол и блюда из рыбы.

По мнению Стародубовой, главное в праздничном застолье – общение с друзьями и родственниками. Поэтому она посоветовала приготовить блюда здорового питания, поставить на стол овощи и фрукты и не пренебрегать прогулками на свежем воздухе и подвижными играми с детьми.