Жители района "Раменки" обвинили активистов в проплаченных акциях

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Некоторых жителей московского района "Раменки" возмутило поведение участников акциии протеста 30 декабря 2018 года. Люди посчитали такое поведение "проплаченным" и направили запрос (есть в распоряжении редакции) в правоохранительные органы. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.
Напомним, 30 декабря москвичи устроили митинг в "Раменках" против застройки многоэтажки. Активисты пытались перекрыть автомобильную дорогу и вступили в перепалку с полицейскими.
Недовольные таким поведением протестующих некоторые жители района отметили, что участники потасовки в их районе не проживают, и посчитали, что такое поведение активистов могли проспонсировать. Они уверяют, что видели, как активисты получали деньги у торгового центра неподалеку от метро "Раменки".
Однако официально информацию никак не подтвердили, доказательств также не представили.
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