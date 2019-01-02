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Жители района "Раменки" обвинили активистов в проплаченных акциях

Проживающие в столичном районе направили несколько запросов в правоохранительные органы

Некоторых жителей московского района "Раменки" возмутило поведение участников акциии протеста 30 декабря 2018 года. Люди посчитали такое поведение "проплаченным" и направили запрос (есть в распоряжении редакции) в правоохранительные органы. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник. 

Напомним, 30 декабря  москвичи устроили митинг в "Раменках"  против застройки многоэтажки. Активисты пытались перекрыть автомобильную дорогу и вступили в перепалку с полицейскими. 

Недовольные таким поведением протестующих некоторые жители района отметили, что участники потасовки в их районе не проживают, и посчитали, что такое поведение активистов могли проспонсировать. Они уверяют, что видели, как активисты получали деньги у торгового центра неподалеку от метро "Раменки". 

Однако официально информацию никак не подтвердили, доказательств также не представили. 

Отдел информации
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