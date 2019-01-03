Из Франции экстрадировали экс-министра финансов Подмосковья

Алексея Кузнецова обвиняют в мошенничестве и растрате

Выданный России бывший министр вместе с сообщниками причинил ущерб на сумму более 14 миллиардов рублей.

Алексея Кузнецова экстрадировали из Франции по запросу Генпрокуратуры РФ "для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте.

Кузнецова обвиняют в мошенничестве, растрате и незаконной легализации имущества.