Из Франции экстрадировали экс-министра финансов Подмосковья

Нибиру
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Выданный России бывший министр вместе с сообщниками причинил ущерб на сумму более 14 миллиардов рублей.
Алексея Кузнецова экстрадировали из Франции по запросу Генпрокуратуры РФ "для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте.
Кузнецова обвиняют в мошенничестве, растрате и незаконной легализации имущества.
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