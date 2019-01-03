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Спасатели завершили поиск людей в Магнитогорске

Из-под завалов извлекли тело 39-го погибшего

Поисково-спасательная операция на обрушения части дома окончена. Людей под завалами больше нет.

"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", – цитирует РИА Новости первого замглавы МЧС Александра Чуприяна.

К этой минуте опознано 38 тел.

Трагедия в Магнитогорске произошла 31 декабря. По предварительной информации, один из подъездов многоэтажки рухнул из-за взрыва бытового газа. Среди жертв – шестеро детей.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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