Спасатели завершили поиск людей в Магнитогорске

Нибиру
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Поисково-спасательная операция на обрушения части дома окончена. Людей под завалами больше нет.
"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", – цитирует РИА Новости первого замглавы МЧС Александра Чуприяна.
К этой минуте опознано 38 тел.
Трагедия в Магнитогорске произошла 31 декабря. По предварительной информации, один из подъездов многоэтажки рухнул из-за взрыва бытового газа. Среди жертв – шестеро детей.
Под завалами взорвавшегося жилого дома почти сутки лежал 11-месячный малыш
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