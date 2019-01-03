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Лотерейных миллионеров ищут такси-вертолеты

фото: АО«ТК«Центр»
Новоиспеченных миллионеров из Санкт-Петербурга и Свердловской области готовы доставить в Москву для оформления выигрыша на такси-вертолётах

Сервис заказа такси "Ситимобил" отправил на поиски новоиспеченных миллионеров такси-вертолеты, которые и доставят победителей за выигрышем в лотерейный центр "Столото" в столице.Счастливчики из Петербурга и Свердловской области поделили между собой главный приз – миллиард рублей. Каждому досталось по 500 миллионов благодаря новогоднему розыгрышу "Русского лото".

"Миллионеров ждет новая жизнь, о которой им раньше приходилось только мечтать. И передвигаться победители должны соответствующим образом: если такси, то только вертолет. Мы уже подготовили транспорт и готовы к встрече победителей", – рассказали представители "Ситимобил". 

Не исключено, что в будущем услугу вертолетного такси представят и широкому кругу клиентов. Мы придумали таксипортацию, а "вертолетопортация" – лишь вопрос времени", – подметили в агрегаторе. 

Напомним, что "Русское лото" разыграло 1 миллиард рублей, 150 призов по миллиону и много других денежных призов. Итоги розыгрыша подвели в эфире телеканала НТВ 1 января. Проверить результаты можно на сайте и по телефону. 

Отдел информации
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