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СК завершил осмотр обрушившегося дома в Магнитогорске

Версия теракта исключена

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что во время осмотра специалистами завалов в Магнитогорске, следов взрывчатки не обнаружено.

"Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится на сайте ведомства.

Трагедия в Магнитогорске унесла жизни 39 человек.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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