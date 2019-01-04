Версия теракта исключена

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что во время осмотра специалистами завалов в Магнитогорске, следов взрывчатки не обнаружено.

"Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится на сайте ведомства.

Трагедия в Магнитогорске унесла жизни 39 человек.