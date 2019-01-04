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Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что во время осмотра специалистами завалов в Магнитогорске, следов взрывчатки не обнаружено.
"Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится на сайте ведомства.
Трагедия в Магнитогорске унесла жизни 39 человек.
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