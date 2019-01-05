ФБР арестовало россиянина

Ему грозит до 45 лет тюрьмы

На Северных Марианских островах в городе Сайпан агенты ФБР задержали россиянина Дмитрия Макаренко.

Согласно документам, американцы обвиняют его в сговоре с целью вывоза оборонной продукции без лицензии, а также отмывании денег. Макаренко за восемь преступных эпизодов грозит до 45 лет тюрьмы, передает РИА "Новости".

Отмечается, что 31 декабря он предстал перед судом. В итоге россиянина арестовали и передали дальнейшее рассмотрение дела в суд Флориды.

Утверждается, что Макаренко, родом из Владивостока, пытался вывезти из США в Россию ружейные прицелы ночного видения, тепловизионные монокуляры двойного назначения и капсюли для боеприпасов. При этом по этому же делу проходит выходец с Украины. Именно он покупал оборудование якобы по запросу Дмитрия. Украинец во всем признался и получил 26 месяцев тюрьмы.