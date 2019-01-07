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Путин приехал на Рождество в храм, где его крестили

Владимир Путин. Фото: Александр ДемьянчукТАСС
Президент принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе

Светлый праздник российский лидер встретил в Санкт-Петербурге.

В прошлый свой визит в 2012 году, будучи премьером, Владимир Путин раскрыл журналистам семейный секрет. Президент рассказал, что крестили его тайно, напоминает "Комсомольская правда".

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"Для меня это особенный собор, меня здесь крестили, месяца через полтора после рождения, – рассказал тогда журналистам он сам. – Мама рассказывала, что они с соседкой принесли меня крестить, отец был членом КПСС, таким последовательным и строгим человеком. Они это сделали втайне от него, во всяком случае, считалось, что втайне", – поделился глава государства с журналистами.

В храм Путин приехал в полночь. После рождественской службы он передал настоятелю собора Николаю Брындину икону "Господь Вседержитель" и получил ответный подарок, пишет ТАСС.

Внимание россиян во время богослужения привлекла одна деталь – политик пришел в храм с пластырем на пальце. Позже пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков отметил, что ничего страшного не произошло.

"Порезался, как любой может", – рассказал он корреспонденту L!FE.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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