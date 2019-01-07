Нибиру
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Трудиться гражданам предстоит всего лишь три дня. Первый рабочий день приходится на среду, 9 января.
Напомним, что выходной в честь Дня защитника отечества переносится на 10 мая, так как выпал в 2019 году на субботу.
Ну а очередные длительные выходные ждут россиян только в марте, когда страна будет праздновать Международный женский день, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
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