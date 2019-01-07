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Россиян ждет короткая рабочая неделя после каникул

Фото: www.globallookpress.com
На работу после долгого празднования Нового года нужно выходить 9 января

Трудиться гражданам предстоит всего лишь три дня. Первый рабочий день приходится на среду, 9 января.

Напомним, что выходной в честь Дня защитника отечества переносится на 10 мая, так как выпал в 2019 году на субботу.

Ну а очередные длительные выходные ждут россиян только в марте, когда страна будет праздновать Международный женский день, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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