Москвичей ждет оттепель

Повышение температуры начнется уже в выходные

Морозы в столице продержатся еще три дня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в среду, 9 января, столбики термометров днем покажут -10°С в Москве и до -14°С по области. В ночь на четверг, 10 января, похолодает до -13…-15°С, днем будет около -8°С. Аналогичная погода сохранится в пятницу, 11 января.

Но уже в субботу, 12 января, начнется потепление. Мороз ослабеет до -3°С.

В воскресенье, 13 января, температура днем составит около 0°С, а в понедельник, 14 января, возможна оттепель до +3°С. Это выше климатической нормы на 5-8°С, отмечают синоптики.