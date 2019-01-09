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В Москве умер украинский журналист

Коллеги считали его талантливым публицистом и сильным редактором

В столичной Боткинской больнице ушел из жизни главный редактор оппозиционного украинского еженедельника "2000" Сергей Кичигин.

"Московские медики до конца боролись за его жизнь, делали все возможное для его спасения, но, к сожалению, сегодня он скончался после тяжелой болезни", – рассказал РИА "Новости" журналист Дмитрий Киселев. 

Издание "2000", которое возглавлял и основал Кичигин, выходило в Киеве с 1999 года. Журналисты еженедельника также занимались производством документальных фильмов на актуальные украинские общественно-политические темы. С изданием сотрудничал, в том числе, писатель Олесь Бузина, убитый в 2015 году.

Валентина МАЙОРОВА
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