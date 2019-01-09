Умер председатель Верховного Совета СССР

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Бывший депутат Государственной думы, последний глава Верховного Совета Советского Союза Анатолий Лукьянов скончался 9 января на восемьдесят девятом году жизни.
"Ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек – последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов... Вечная память", – написал на своей странице в Twitter губернатор Смоленской области Алексей Островский.
Анатолий Лукьянов родился в Смоленске 7 мая 1930 года. Главой Верховного Совета он был с марта 1990 год по сентябрь 1991 года, сменив на этом посту Михаила Горбачева, ставшего первым и единственным президентом СССР.
Десять дет, с 1993 по 2003 гг. Лукьянов был депутатом Госдумы от Смоленской области, с 1994 по 2000 гг. являлся членом президиума ЦК КПРФ.
Пришла очень печальная новость. Сегодня ушёл из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах Губернатора. Вечная память!— Алексей Островский (@a_ostrovskiy) 9 января 2019 г.
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