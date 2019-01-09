Умер председатель Верховного Совета СССР

Политику было 88 лет

Бывший депутат Государственной думы, последний глава Верховного Совета Советского Союза Анатолий Лукьянов скончался 9 января на восемьдесят девятом году жизни.

"Ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек – последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов... Вечная память", – написал на своей странице в Twitter губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске 7 мая 1930 года. Главой Верховного Совета он был с марта 1990 год по сентябрь 1991 года, сменив на этом посту Михаила Горбачева, ставшего первым и единственным президентом СССР.

Десять дет, с 1993 по 2003 гг. Лукьянов был депутатом Госдумы от Смоленской области, с 1994 по 2000 гг. являлся членом президиума ЦК КПРФ.