Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер писатель Павел Катаев

Сын Валентина Катаева ушел из жизни в Израиле

Печальное известие появилось на странице журналиста Александра Рыклина в Facebook. Советский и российский писатель умер сегодня днем в Израиле.

"...этот человек был рядом всю мою жизнь... Дружил с нашей семьей.. Мы общались в Москве, в Коктебеле.. И списывались буквально пару дней назад, обменялись какими-то шутками... Пашенька, дорогой мой, светлая тебе память..", – написал он, выразив семье искренние соболезнования.

Павлу Катаеву было 80 лет. Причины смерти пока неизвестны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

США отказались от антироссийских санкций

Американцы не смогли договориться между собой

Живы или нет: что на самом деле случилось со Скрипалями

Беглый российский шпион и его дочь Юлия исчезли навсегда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей