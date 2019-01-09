Умер писатель Павел Катаев

Нибиру
- Скептики повержены: Нибиру начинает вторжение на Землю с России
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
171 новости
Печальное известие появилось на странице журналиста Александра Рыклина в Facebook. Советский и российский писатель умер сегодня днем в Израиле.
"...этот человек был рядом всю мою жизнь... Дружил с нашей семьей.. Мы общались в Москве, в Коктебеле.. И списывались буквально пару дней назад, обменялись какими-то шутками... Пашенька, дорогой мой, светлая тебе память..", – написал он, выразив семье искренние соболезнования.
Павлу Катаеву было 80 лет. Причины смерти пока неизвестны.
Американцы не смогли договориться между собой
Беглый российский шпион и его дочь Юлия исчезли навсегда