Умер писатель Павел Катаев

Сын Валентина Катаева ушел из жизни в Израиле

Печальное известие появилось на странице журналиста Александра Рыклина в Facebook. Советский и российский писатель умер сегодня днем в Израиле.

"...этот человек был рядом всю мою жизнь... Дружил с нашей семьей.. Мы общались в Москве, в Коктебеле.. И списывались буквально пару дней назад, обменялись какими-то шутками... Пашенька, дорогой мой, светлая тебе память..", – написал он, выразив семье искренние соболезнования.

Павлу Катаеву было 80 лет. Причины смерти пока неизвестны.