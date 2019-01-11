ФАН требует правды об истинных причинах убийства журналистов в ЦАР

С момента гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в ЦАР прошло уже полгода. Но истинные причины случившегося так и не были установлены

В связи с этим Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало открытое письмо в Следственный комитет РФ. В нем издание сделало запрос всей имеющейся информации по расследованию у коллег в ЦАР, а также собранные материалы у лиц, проводивших расследование по заказу агентства расследований Михаила Ходорковского.

Сейчас в соцсетях появляется все больше недостоверной информации о случившемся. Распространяет ее группа анонимов. Они называют себя "Досье" и обвиняют военкора Кирилла Романовского в причастности к трагедии. Подхватывают версию "Досье" и журналисты либеральных СМИ, например, корреспондент Денис Коротков из "Новой газеты".

ФАН также просит допросить работающего на Ходорковского Сергея Канева. Сразу после случившегося он скрылся за границей, предположительно в Европе.

Поэтому ФАН в своем письме задало ряд вопросов, ответы на которые помогут разобраться в произошедшей трагедии. Правда ли Кирилл Радченко был избит перед убийством; общался ли водитель Бьенвеню с жандармом Котофио; был ли этот жандарм на месте убийства; где сейчас находится водитель.

На эти и многие другие вопросы нужно немедленно ответить. Редакция Федерального агентства новостей считает, что все действия Короткова, анонимов из "Досье" и прочих призваны отвести внимание от организатора поездки Ходорковского. Потому что именно он изначально отправил журналистов в опасную страну и не предоставил им охрану.