Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ФАН требует правды об истинных причинах убийства журналистов в ЦАР

Фото: ZUMAPRESS.com
С момента гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в ЦАР прошло уже полгода. Но истинные причины случившегося так и не были установлены

В связи с этим Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало открытое письмо в Следственный комитет РФ. В нем издание сделало запрос всей имеющейся информации по расследованию у коллег в ЦАР, а также собранные материалы у лиц, проводивших расследование по заказу агентства расследований Михаила Ходорковского.

Сейчас в соцсетях появляется все больше недостоверной информации о случившемся. Распространяет ее группа анонимов.  Они называют себя "Досье" и обвиняют военкора Кирилла Романовского в причастности к трагедии. Подхватывают версию "Досье" и журналисты либеральных СМИ, например, корреспондент Денис Коротков из "Новой газеты".

ФАН также просит допросить работающего на Ходорковского Сергея Канева. Сразу после случившегося он скрылся за границей, предположительно в Европе.

Поэтому ФАН в своем письме задало ряд вопросов, ответы на которые помогут разобраться в произошедшей трагедии. Правда ли Кирилл Радченко был избит перед убийством; общался ли водитель Бьенвеню с жандармом Котофио; был ли этот жандарм на месте убийства; где сейчас находится водитель.

На эти и многие другие вопросы нужно немедленно ответить. Редакция Федерального агентства новостей считает, что все действия Короткова, анонимов из "Досье" и прочих призваны отвести внимание от организатора поездки Ходорковского. Потому что именно он изначально отправил журналистов в опасную страну и не предоставил им охрану. 

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Трамп готовит Америку к самому страшному

На территории страны будет введен режим чрезвычайного положения

Украина втихаря готовит к расторжению десятки договоров с РФ

Киев делает "аналитический анализ" своих шагов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей