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На Землю обрушится сильная магнитная буря

Фото: www.globallookpress.com
Январь преподнесет неприятный сюрприз

Солнечная активность вырастет в пятницу, 11 января.

Метеочувствительные люди могут заметить, что их самочувствие ухудшилось, отмечает портал "Микроскоп". Кроме того, начиная с 11 января в Москве резко понизится атмосферное давление и эта ситуация сохранится в столице до 17 января, сообщает Гидрометцентр.

При этом, по прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, геомагнитный фон до конца этой недели будет оставаться в пределах нормы, однако в среду, 16 января, магнитосфера будет несколько возмущенной. 

Сильная магнитная буря долетит до Земли лишь 24 января – астрофизики оценивают ее в 5 баллов по десятибалльной шкале. В этот день стоит внимательнее отнестись к своему здоровью и не нагружать организм лишними делами.

Валентина МАЙОРОВА
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