На Москву надвигается метель

Испортившаяся погода омрачит выходные

Атлантический циклон принесет в столицу и европейскую часть России сильные снегопады.

Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По словам метеоролога, в выходные метели накроют различные районы Центрального региона, порывы ветра местами будут достигать 15 м/секунду.



Днем 12 января похолодает до -10°С, в воскресенье, 13 января, немного потеплеет – до -7 ... -8°С. В начале следующей недели в столице ожидается небольшая оттепель

Из-за циклона в Москве существенно понизится атмосферное давление. В пятницу, 11 января, столичные барометры покажут 745 мм рт. ст., в субботу и воскресенье – 732 и 734 мм рт. ст. соответственно. Низкое атмосферное давление ожидается и в начале следующей недели, сообщает Гидрометцентр.