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Умер выдающийся российский ученый

Скончался один из самых цитируемых российских деятелей науки

Профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Михаил Городецкий ушел из жизни 13 января в возрасте 52 двух лет. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе университета.

"Коллектив Московского университета скорбит об утрате и приносит соболезнования коллегам и родственникам Михаила Городецкого", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МГУ.

Городецкий входил в группу ученых, впервые зарегистрировавших гравитационные волны. Труды российских физиков позволили создать детекторы нового поколения, с помощью которых можно было непосредственно наблюдать гравитационные волны от слияния черных дыр. 

Всемирная известность пришла к ученому за большие успехи в изучении различных оптических и квантовых феноменов. Под руководством Городецкого были разработаны несколько уникальных миниатюрных приборов, которые могут в ближайшее время стать частью будущих смартфонов.

Ученый также был научным директором Российского квантового центра и преподавал на физическом факультете МГУ. 

Валентина МАЙОРОВА
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