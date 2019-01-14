Россиянам грозят головные боли из-за рекордно низкого давления

В столице атмосферное давление составило 727 мм рт. ст. в понедельник, 14 января. Подобную аномалию, которую последний раз фиксировали 15 лет назад, вызвал теплый атлантический циклон, из-за которого столбики термометра также показали непривычную для января температуру – на 5°C выше нормы.

Помимо того, что давление достигло "барического дна", столицу весь день будет усыпать снегом. В городе воздух прогреется до -3°C, в области – до -5°C. Ветер, как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на представителей центра погоды "Фобос", будет дуть со скоростью до 10 м/с.

К середине неделе немного похолодает как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. При этом в Северной столице небо прояснится еще нескоро. Любопытно, что в декабре 2018-го солнце в этом городе светило 84 минуты. К такому выводу пришли специалисты Северо-Западного УГМС. По информации агентства FlashNord, осадков там за предыдущий месяц выпало меньше нормы на 30%.

К 19 января, к крещенским купаниям, столбики термометров в Европейской части России будут показывать от -4°C до -6°C. При этом жителей этого региона ждут снегопады.

К морозам стоит готовиться россиянам из Северной части страны. В Мурманской, Архангельской областях, в Карелии и республике Коми температура будет держаться в районе -20°C.

На юге России, как передает "Пятый канал" слова специалиста "Фобоса" Александра Синенкова, потеплеет до 0°C, в Крыму и на Северном Кавказе – до +7°C.