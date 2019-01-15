Генпрокуратура нашла у Шестуна имущество на 10 миллиардов

Экс-главу Серпуховского района Московской области обвиняют в мошенничестве в крупных размерах

Генеральная прокуратура России отправит иск с требованием изъять имущество Александра Шестуна. Как утверждает официальный представитель ведомства Александр Куренной, общая сумма всех земельных участков и автомобилей чиновника составляет 10 млрд рублей.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что мужчине принадлежат 676 объектов недвижимости на сумму 274 млн рублей. Кроме того, экс-глава Серпуховского района владеет 22 автомобилями, стоимость которых оценивается в 27 млн рублей. Такое "имущественное положение" не соответствует официальным доходам Александра Шестуна, передает НСН.

Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Сам мужчина не признает свою вину. Шестун уверен, что уголовное преследование началось сразу после того, как он отказался покинуть свою должность.