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Глобальное потепление уничтожает насекомых в Северной Америке

В лесах Пуэрто-Рико исчезли бабочки

Ученые с ужасом сообщили, что за последние 35 лет в этой стране популяция насекомых сократилась на 98%. Также в тропиках вымирают птицы и лягушки, их численность уменьшилась на 50-65%.  

Исследователь из США Брэд Листер рассказал изданию The Guardian, что причиной исчезновения насекомых является глобальное потепление. Из-за повышения температуры страдают другие более крупные животные. Например, ящерицы едят бабочек, но за несколько десятилетий в лесах не осталось как анолисов, так и чешуекрылых. 

Как передает агентство "ФедералПресс", происходящее в Пуэрто-Рико – настоящий "экологический Армагеддон". Ведь, например, вид редкой птицы, которая питается только насекомыми, совсем скоро перестанет существовать. 

Полина ИВАНОВА
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