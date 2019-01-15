В лесах Пуэрто-Рико исчезли бабочки

Ученые с ужасом сообщили, что за последние 35 лет в этой стране популяция насекомых сократилась на 98%. Также в тропиках вымирают птицы и лягушки, их численность уменьшилась на 50-65%.

Исследователь из США Брэд Листер рассказал изданию The Guardian, что причиной исчезновения насекомых является глобальное потепление. Из-за повышения температуры страдают другие более крупные животные. Например, ящерицы едят бабочек, но за несколько десятилетий в лесах не осталось как анолисов, так и чешуекрылых.

Как передает агентство "ФедералПресс", происходящее в Пуэрто-Рико – настоящий "экологический Армагеддон". Ведь, например, вид редкой птицы, которая питается только насекомыми, совсем скоро перестанет существовать.