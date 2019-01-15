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В Москве на две тысячи увеличилось число врачей

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Киселев Сергей
Количество специалистов продолжает расти, что поможет всем пациентам получить своевременную помощь

За два года число врачей в клиниках Москвы возросло на 2 тысячи челове. При этом фактическая обеспеченность столицы специалистами выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, опровергая появляющуюся в последнее время в СМИ недостоверную информацию о состоянии столичной системы здравоохранения.

"В СМИ продолжает появляться недостоверная информация о результатах развития системы здравоохранения в Москве, в частности – некорректная интерпретация результатов проверки Контрольно-счетной палаты Москвы. Материалы содержат неполные данные и искажают действительность, в связи с чем департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что фактическая обеспеченность Москвы врачами составляет 51,6 врачей на 10 тыс. населения. Такой показатель намного выше, чем предусмотрено в территориальной программе госгарантий (36,9). Кроме того, в мировых столицах эта цифра существенно ниже. Например, в Лондоне 35 врачей на 10 тысяч человек, а в Берлине и Токио – 27 и 32 соответственно.

Этот показатель включает в себя не только организации департамента здравоохранения, но и федеральные и ведомственные клиники, в которых москвичи могут бесплатно получить высокотехнологичную медицинскую помощь.

"Количество врачей в Московских городских клиниках не только не уменьшилось, а за последние два года выросло дополнительно почти на 2 тыс. человек, при этом большая часть врачей приняты на работу в 2018 г. Кроме того, количество врачей увеличивалось именно по тем специальностям, в которых была потребность", – отмечается в материале.

Укреплению городских покликлиник уделяется особое внимание. За 2018 год число врачей общей практики в них увеличилось на 344 человека, а врачей-педиатров на 203. Наиболее востребованные специалисты пришли и в стационары Москвы. Например, анестезиологов-реаниматологов стало больше на 143 человека, хирургов на 57, онкологов на 42.

"Сегодня почти 80% пациентов могут по самозаписи попасть в день обращения к врачу общей практики или терапевту, 85% – к педиатру. При этом среднее время ожидания у кабинета составляет 7-8 минут", – добавили в департаменте.

Для укрепления участковой службы в столичных поликлиниках, Правительство Москвы совместно с ведущими медицинскими Вузами реализует проект "Школа профессионального роста" и проводит отбор лучших студентов старших курсов. С ними заключают специальное соглашение, по которому они получают дополнительную стипендию и проходят подготовку в тех поликлиниках, где будут работать после окончания ВУЗа. Уже 53 молодых специалиста успешно прошли стажировку и трудоустроены, а в 2019 году на работу в городские поликлиники выйдут еще 138 молодых врачей.

При этом в Москве постоянно растет доступность стационарной и специализированной медицинской помощи. "Количество москвичей, пролеченных в городских стационарах за счет средств ОМС, за последние три года выросло более чем на 400 тыс. человек. А число детей, получивших медпомощь в клиниках столицы, увеличилось почти в два раза", – сказали в пресс-службе.

Высокотехнологичная медицинская помощь становится все более доступной не только для москвичей, но и для жителей других регионов России, проходящих лечение в столице. Растет количество операций и их разнообразие: за пять лет в Москве объемы ВМП увеличились более чем в три раза, при этом в 48 стационарах оказывается около полутора тысяч видов помощи по 20 направлениям.

В 2018 году Правительством Москвы впервые дополнительно выделило 2,7 млрд рублей на проведение самой современной лучевой терапии при онкологических заболеваниях не только в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы, но и в 10 федеральных медицинских центрах. И все это совершенно бесплатно для москвичей. 

Всего за 2018 год в столице медицинскую помощь получили 140 тысяч пациентов, что на 10 тысяч больше чем в прошлом году. В 2019 году современное лечение смогут получить еще больше москвичей.

Отмечается, что столичные поликлиники располагают диагностическим оборудованием экспертного класса, на котором работают, в том числе, принятые в 2018 году на работу специалисты, прошедшие обучение.

Кроме того, по решению Мэра Москвы Сергея Собянина в 2019 году будут увеличены закупки вакцин для профилактики социально значимых заболеваний.

Отдел информации
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