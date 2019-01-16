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Число жертв взрыва газа в Шахтах выросло

Погибли пять человек

Тело 23-летней девушки нашли спасатели на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Ростовской области.

"Обнаружено тело пятого погибшего. Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены", – рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Утром 14 января на последнем этаже девятиэтажного жилого дома в городе Шахты произошел взрыв. На восьмом и девятом этажах одного в подъезде, где произошло ЧП, разрушены 4 квартиры, еще 16 повреждены. Спасены 7 человек, двое из них – мужчина и девочка – были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). В среду, 16 января, в Шахтах объявлен траур.

Валентина МАЙОРОВА
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