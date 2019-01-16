Помогут бутерброд с салом и теплый чай

В столице 18 и 19 января для всех желающих окунуться в крещенскую купель организуют 60 площадок для купания.

Врачи рекомендуют ответственно подойти к этому процессу, чтобы не подорвать свое здоровье. "Перед тем, как опускаться в воду, желательно выпить что-то горячее и съесть что-то жирное, самым оптимальным будет бутерброд с салом", – рассказала РИА "Новости" врач-терапевт Марина Анисимова.

Доктор объяснила, что жир перерабатывается достаточно интенсивно и при этом дает организму большое количество энергии, которая позволит не замерзнуть. При этом Анисимова подчеркнула, что, хотя на голодный желудок человек замерзает гораздо быстрее, чем сытый, лезть в купель после плотного ужина не стоит ни в коем случае.

Заместитель генерального директора Национального центра кардиологии Минздрава России, доктор медицинских наук Нана Погосова добавила, что не следует пить перед купанием алкогольных напитков, так как спиртное на холоде может спровоцировать приступ аритмии.

После экстремального погружения нужно быстро растереться полотенцем, тепло одеться, выпить горячий напиток и перейти в теплое помещение.