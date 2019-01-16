Решена судьба жильцов взорвавшегося дома в Магнитогорске

Нибиру
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Владимир Путин велел властям дать россиянам из частично обрушившейся из-за взрыва бытового газа многоэтажки новые квартиры. Об этом президент страны заявил на первом в 2019-м совещании с кабмином, на котором присутствовал также руководитель Челябинской области Борис Дубровский.
О решении главы государства расселить жильцов рассказало агентство РИА "Новости".
Ранее уцелевшую часть дома в Магнитогорске признали безопасной, а сносить планировали только два подъезда.
Оглашение итогов голосования по Brexit превратилось в эмоциональные разборки
Британский премьер накануне потерпела сокрушительное поражение на голосовании по Brexit