Решена судьба жильцов взорвавшегося дома в Магнитогорске

Людей расселят в короткие сроки

Владимир Путин велел властям дать россиянам из частично обрушившейся из-за взрыва бытового газа многоэтажки новые квартиры. Об этом президент страны заявил на первом в 2019-м совещании с кабмином, на котором присутствовал также руководитель Челябинской области Борис Дубровский.

О решении главы государства расселить жильцов рассказало агентство РИА "Новости".

Ранее уцелевшую часть дома в Магнитогорске признали безопасной, а сносить планировали только два подъезда.