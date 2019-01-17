В Грузии объявлен траур

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Премьер– министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил, что четверг, 17 января, станет днем траура по четырем погибшим от взрыва газа на севере Тбилиси.
ЧП произошло вечером 16 января в многоэтажном доме на окраине грузинской столицы. Три человека, один мужчина и две женщины, умерли на месте происшествия. Четырехлетний ребенок скончался от полученных травм в больнице, сообщает "МИР 24".
В тбилисских клиниках проходят лечение 8 пострадавших, шестеро из них – дети. Жители дома на протяжении всего дня они ощущали запах газа и даже вызвали работников газораспределительной компании "Казтрансгаз". Эксперты не нашли никаких неполадок, однако позднее произошел взрыв, отмечает "Спутник. Грузия".
В жилых домах грузинской столицы центральное отопление отсутствует много лет, квартиры отапливаются бытовыми электрическими и газовыми приборами.
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