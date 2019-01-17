В Грузии объявлен траур

Причины трагического ЧП выясняются

Премьер– министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил, что четверг, 17 января, станет днем траура по четырем погибшим от взрыва газа на севере Тбилиси.



ЧП произошло вечером 16 января в многоэтажном доме на окраине грузинской столицы. Три человека, один мужчина и две женщины, умерли на месте происшествия. Четырехлетний ребенок скончался от полученных травм в больнице, сообщает "МИР 24".

В тбилисских клиниках проходят лечение 8 пострадавших, шестеро из них – дети. Жители дома на протяжении всего дня они ощущали запах газа и даже вызвали работников газораспределительной компании "Казтрансгаз". Эксперты не нашли никаких неполадок, однако позднее произошел взрыв, отмечает "Спутник. Грузия".

В жилых домах грузинской столицы центральное отопление отсутствует много лет, квартиры отапливаются бытовыми электрическими и газовыми приборами.



