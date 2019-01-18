Москвичи не увидят затмения Луны

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Жители Москвы не смогут увидеть красную Луну утром 21 января. Об этом рассказал ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
По его словам, причина в сильной облачности, передает РИАМО.
Он подчеркнул, что такая погода продержится до конца следующей недели, поэтому увидеть затмение москвичи не смогут, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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