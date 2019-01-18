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Москвичи не увидят затмения Луны

Облачность помешает наблюдать за явлением

Жители Москвы не смогут увидеть красную Луну утром 21 января. Об этом рассказал ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По его словам, причина в сильной облачности, передает РИАМО.

Он подчеркнул, что такая погода продержится до конца следующей недели, поэтому увидеть затмение москвичи не смогут, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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