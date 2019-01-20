В Москву идут арктические морозы

Температура опустится ниже -20°C

После небольшого потепления в Москву придут сильные морозы. Об этом рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на следующей неделе во вторник и среду температура воздуха опустится ниже -20°C.

"На Москву надвигаются арктические 20-градусные морозы. "Дна" аномального холода достигнем во вторник и среду, когда температура воздуха понизится до 20-25 градусов ниже нуля", – цитирует специалиста РИА "Новости".

При этом он подчеркнул, что такая температура на 9-10 градусов ниже нормы.

Во второй половине недели все возвратится в норму и уже в выходные москвичи смогут насладиться комфортной погодой.