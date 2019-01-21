На Камчатке извергается вулкан

Огненная гора "молчала" больше года

На полуострове проснулся вулкан Безымянный. Его эксплозивное извержение началось в ночь на 21 января. Пепел пока не выпал в населенных пунктах Камчатского края, но эксперты уже установили наивысший, "красный" код опасности для авиации.

Руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина сообщила, что с декабря 2017-го вулкан пребывал в состоянии относительного покоя. Однако ночью произошел пепловый выброс на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря. Сейчас это облако находится севернее Магадана, в 800 км от Безымянного.

Как сообщает агентство РИА Новости, вулкан, высота которого 2,9 тыс метров над уровнем моря, расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского, в центре полуострова.

Последний раз, как напоминает телеканал "МИР24", Безымянный выбросил пепел на высоту до 15 тыс метров в конце 2017 года.