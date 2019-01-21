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В Москву пришел снежный апокалипсис

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей
В столице бушует метель

В столичном регионе разыгралась непогода. На улицах Москвы воцарились сильный порывистый ветер, метель и гололедица.

В ГУ МЧС России по Москве предупредили, что пешеходам стоит переждать снегопад в зданиях, но если выйти все же необходимо, то в любом случае нужно держаться подальше от шатких рекламных конструкций и не укрываться под деревьями. Парковаться стоит подальше от деревьев.

В связи со снежным апокалипсисом на автодорогах образуются пробки. Возможны задержки рейсов. По данным синоптиков, наступившая неделя в городе будет аномально морозной. Температура воздуха в течение недели в Москве может опускаться до -15 °C днем и до -20 °C – ночью..

Ранее специалисты Гидрометцентра России сообщили о том, что такой погоде столичный регион обязан североатлантическому циклону, который открывает доступ более холодному воздуху. Ведь уже в ночь на 21 января в Москву стал прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром.

Людмила ФОКАНОВА
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