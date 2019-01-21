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Во Франции умер принц

Претенденту на французский престол было 85 лет

Печальное известие сообщил сын Генриха Орлеанского Жан. На своей странице в Facebook он выложил фотографию отца, заключенную в черный прямоугольник, и написал, что глава Орлеанского королевского дома ушел из жизни. 

"Я с грустью сообщаю о смерти моего отца, графа Парижского, этим утром, и вверяю его вашим молитвам", – оповестил Жан Орлеанский.

Претендент на французский престол был прямым потомком короля Луи-Филиппа I и как никто другой, полагали роялисты, мог занять трон. Генриху Орлеанскому было 85 лет. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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