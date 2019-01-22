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Назван неожиданный секрет долголетия

Фото: www.globallookpress.com
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Голландские ученые установили связь между ростом, весом и продолжительностью жизнью

Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах пришли к выводу о том, что вес и рост больше влияют на длительность жизни у представительниц прекрасного пола, чем у мужчин. Кроме того, они уверяют, что у высоких и стройных женщин больше шансов дожить до 90 лет, чем у низких и полных дам.

У мужчин же такой взаимосвязи нет. А вот занятия спортом продлевают жизнь обоих полов, но женщинам для положительного эффекта требуется меньше времени уделять активности.

Эксперимент по изучению взаимосвязи веса, роста и продолжительности жизни стартовал еще в 1986 году, пишет Journal of Epidemiology & Community Health. В нем участвовали люди в возрасте от 68 до 70 лет. Теперь специалисты выяснили, что 16,7% из тех мужчин-добровольцев и 34,4% женщин дожили до 90 лет.

Помимо сбора параметров роста и веса, ученые обращали внимание и на то, какое количество калорий ежедневно потребляли участники исследования и были ли у них вредные привычки. Выяснилась интересная закономерность. Дамы преклонного возраста были в среднем выше и весили меньше по сравнению с теми, кто умер более молодыми. 

Людмила ФОКАНОВА
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