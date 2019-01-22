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Счастливый билет: пенсионеры из Петербурга стали миллионерами

Фото: vk.com/stoloto
Супруги выиграли в лотерею 500 млн рублей

О неожиданном богатстве Любовь и Сергей Догоровы узнали лишь спустя неделю.

Пенсионеры выиграли в новогоднем тираже "Русского лото". Сумма была внушительная – 500 млн руб., сообщает пресс-служба "Столото" (официальный распространитель государственных лотерей в РФ).

Оформлять выигрыш в лотерейный центр "Столото" счастливчики приехали только через семь дней. Они прибыли в Москву вместе с сыном Сергеем.

"Победители из Северной столицы приехали оформлять выигрыш спустя ровно неделю после того, как объявились обладатели полумиллиарда из Свердловской области. Ими оказались супруги Любовь и Сергей Догоровы... Пенсионеры из Санкт-Петербурга, которые в 1264-м тираже выиграли 500 млн рублей", – говорится на официальном сайте.

Приятные новости жители Петербурга узнали только после того, как вернулись с загородного отдыха. Из тиража они приобрели десять билетов. Вспомнив о них, Любовь Догорова отправилась к соседке, чтобы заглянуть в интернет и проверить результаты. Они были ошеломительными.

"Сначала подумала, что это 500 тыс. и очень обрадовалась, что мне повезло. Потом пересчитала нули и была шокирована", – поделилась пенсионерка.

У супругов – грандиозные планы. Они мечтают о новой квартире и даче, о заграничных путешествиях. Об окружающих Догоровы тоже не забывают – хотят помочь инвалиду-родственнику, а часть денег отдать детскому дому.

Миллиард рублей, который 1 января разыграли в "Русском лото", в итоге "поделили" два победителя – из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Кроме того, по миллиону в новогоднем тираже выиграли еще 84 человека.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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