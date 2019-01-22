В Подмосковье бушует грипп

Жителям напомнили о профилактических мерах

Три группы в трех детских садах и один класс в школе закрыты в Подмосковье.

Всего на территории Московской области зарегистрировано 44 тыс. 659 случаев заболеваний ОРВИ и 19 случаев гриппа, отмечается на сайте Роспотребнадзора по Московской области.

Ведомство рекомендует не отправлять заболевших детей в дошкольные и школьные учреждения, а также на культурно-массовые мероприятия. Жителям региона напомнили, что в период эпидемии нужно стараться избегать мест скопления людей, не общаться с теми, кто уже заболел, чаще мыть руки мылом, проветривать и увлажнять воздух в помещениях и полоскать нос после улицы и общественного транспорта.

Кроме того, не следует забывать о здоровом образе жизни, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Нужно есть побольше продуктов, содержащих витамин С, принимать препараты, укрепляющие иммунитет, и противовирусные препараты для профилактики. Хороший сон, сбалансированное питание и занятия физкультурой помогут справиться с недугом зимой.

