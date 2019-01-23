Нибиру
- Секретные базы Нибиру взрывают Землю
- Решена главная загадка Нибиру
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
В конце недели в столице и Подмосковье выпадет пятая часть месячной нормы осадков, кроме того, сильные морозы никуда не уйдут.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на центр погоды "Фобос", ближайшие ночи в Москве и Московской области будут холодными: от -17 ... -20°С в городе до -17 ... -22°С и даже -27°С в Подмосковье. Днем будет теплее: -10 ... -15°С. Атмосферное давление немного повысится – до 755 мм ртутного столба.
В выходные атмосферное давление будет падать, в субботу сильный восточный ветер принесет снег и метели. К вечеру воскресенья ветер ослабеет, снег прекратится, потеплеет до -1 ... -6°С.
В четверг, 24 января, также ожидается небольшая магнитная буря. По прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, возмущение солнечной атмосферы будет довольно слабым, метеозависимые люди могут плохо себя почувствовать.
Очевидцы злополучного рейса утверждают, что мужчина вел себя адекватно
Немецкий канцлер послала заботливый месседж в Лондон