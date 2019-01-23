К холоду прибавится еще и магнитная буря

В конце недели в столице и Подмосковье выпадет пятая часть месячной нормы осадков, кроме того, сильные морозы никуда не уйдут.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на центр погоды "Фобос", ближайшие ночи в Москве и Московской области будут холодными: от -17 ... -20°С в городе до -17 ... -22°С и даже -27°С в Подмосковье. Днем будет теплее: -10 ... -15°С. Атмосферное давление немного повысится – до 755 мм ртутного столба.

В выходные атмосферное давление будет падать, в субботу сильный восточный ветер принесет снег и метели. К вечеру воскресенья ветер ослабеет, снег прекратится, потеплеет до -1 ... -6°С.

В четверг, 24 января, также ожидается небольшая магнитная буря. По прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, возмущение солнечной атмосферы будет довольно слабым, метеозависимые люди могут плохо себя почувствовать.