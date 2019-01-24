Жителей Урала косит грипп-убийца

Коварная зараза не щадит и детей

В Первоуральске Свердловской области свирепствует свиной грипп. Больше всего опасный вирус распространен среди юных сибиряков.

Медики обследовали 14 зараженных маленьких пациентов. "У девяти детей выявлен вирус H1N1... У пяти детей обнаружен вирус N3H2 – гонконгский грипп", – цитирует заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Первоуральске Людмилу Белякову URA.RU. Сейчас все они находятся в инфекционной больнице.

Основные симптомы свиного гриппа – это головная боль, повышение температуры, кашель и насморк. Помимо этого появляются диарея, рвота и боли в животе. Нередко болезнь приводит к смертельному исходу.

Ранее появилась информация о том, что в Екатеринбурге произошла вспышка кори. В городе-миллионнике живут 7,5 тысячи человек в возрасте до 35 лет, которые не привиты от этой болезни. Поскольку вирус кори передается воздушно-капельным путем и очень устойчив во внешне среде, почти все не привитые и не переболевшие этим недугом при контакте с больным заражаются. Нередко корь может привести к гибели пациента.