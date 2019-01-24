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Парад ко дню снятия блокады Ленинграда возмутил Европу

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Праздничное мероприятие вызвало очередную русофобскую волну

Военный парад на Дворцовой площади, посвященный 75-летию со дня освобождения Ленинграда от осады, пришелся не по душе французским СМИ.

AFP приводит мнение выживших в блокаду ленинградцев, якобы заявляющих, что война – ужасна и что они выступают против милитаризма. По словам историка Даниила Коцюбинского, проведение парада – аморальный шаг по отношению к тем, кто страдал в те страшные времена. Опираясь на эти высказывания, французское агентство поспешило объявить предстоящее мероприятие ярким примером "путинской военной пропаганды" и "оскорбительным карнавалом". Однако в действительности лишь небольшая часть жителей Санкт-Петербурга выступает против праздничного парада.

Так, краевед и историк Артем Шипунов считает, что окончание осады Ленинграда – это праздник и отметить его нужно соответствующим образом. Он напомнил, что день 27 января 1944 года "стал для ленинградцев настоящим счастьем после страшных лет и праздновался повсеместно", отмечает портал "Город +". По словам историка, в этот день в Ленинграде прошел небывалый салют – было дано 24 артиллерийских залпа из 324 орудий.

"Если этот день считали праздником сами блокадники, почему он не должен быть праздником для их потомков? Ведь мы отмечаем не блокаду, а то, что последовало за ней – освобождение и, в конце концов, великую Победу",–

подчеркнул Шипунов.

Генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский также не видит сложности в грядущем параде. "Дворцовая площадь создавалась для парадов – это то, что и должно там происходить",  – приводит слова Пиотровского "Фонтанка.ру".

Между тем в Петербурге уже прошла генеральная репетиция парада, приуроченного к 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В ней приняли участие свыше 2,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО. 

Валентина МАЙОРОВА
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